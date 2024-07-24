Свыше 30 патриотических мероприятий организовали в Химках с начала месяца

Жители Химок регулярно участвуют в благотворительных акциях в поддержку семей военнослужащих, круглых столах и тематических встречах. Так, в округе прошла патриотическая лекция в преддверии Дня начала Сталинградской битвы и турниры к годовщине Олимпийских игр 1980 года.

«Этот проект позволяет нашим химчанам с пользой проводить свое свободное время, не выезжая за пределы округа. На таких встречах жители узнают много нового, знакомятся с героями и находят единомышленников», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяется сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны.

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