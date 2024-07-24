24 июля 2024, 17:57

Свыше 30 патриотических мероприятий организовали в Химках с начала месяца

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Администрация городского округа Химки запустила патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе провели свыше 30 тематических мероприятий с начала месяца.

Жители Химок регулярно участвуют в благотворительных акциях в поддержку семей военнослужащих, круглых столах и тематических встречах. Так, в округе прошла патриотическая лекция в преддверии Дня начала Сталинградской битвы и турниры к годовщине Олимпийских игр 1980 года.

«Этот проект позволяет нашим химчанам с пользой проводить свое свободное время, не выезжая за пределы округа. На таких встречах жители узнают много нового, знакомятся с героями и находят единомышленников», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяется сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Патриотизм
24 июля 2024, 19:02
Летний забег для спортсменов-любителей «Здоровье» организовали в Химках
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Участниками летнего забега «Здоровье» в городском округе Химки стали спортсмены-любители. Они преодолели дистанцию в три километра.

Спортивное мероприятие дало возможность бегунам показать свою физические подготовку, продемонстрировать выносливость. Спортсмены-любители познакомились с единомышленниками, обменялись опытом и впечатлениями.

«Цель таких мероприятий - формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепление здоровья химчан всех возрастов. Они призваны приобщить людей к занятиям спортом», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Благодаря региональному проекту «Спорт - норма жизни» школу олимпийского резерва № 1 и училище олимпийского резерва № 3 оборудуют новым спортивным инвентарем. Современное спортивное оборудование повысит качество тренировок. Региональный проект «Спорт - норма жизни» - часть нацпроекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
24 июля 2024, 18:48
Еще 12 дворов благоустроят в Можайском округе до конца года
Яна Шаливская
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В поселке Медико-Инструментального завода завершаются работы по благоустройству дворовых территорий. У домов № 29, 30, 35 и 36 заменили бордюры, обновили асфальт, а также обустроили дополнительные парковочные места.

Сейчас специалисты подрядной организации убирают мусор и приводят в порядок газон. Также в этом году в населенном пункте обновят детскую площадку, построенную по программе губернатора «Наше Подмосковье».

Работы по демонтажу старых игровых элементов уже завершись. Всего в этом году в округе обновят 12 дворов и десять детских площадок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Можайск
24 июля 2024, 18:47
Еще 26 электрозарядных станций открыли в Подмосковье
ПАО «Евротранс»
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Реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта продолжается в Московской области. Так, в разных округах заработало еще 26 «быстрых» ЭЗС ПАО «Евротранс». Мощность каждого из них варьируется от 150 до 300 кВт.

Электрозарядные станции появились в Красногорске, Домодедове, Краснознаменске, Пушкино, Люберцах и других округах. Места установки зарядных станций выбирают сами жители. Сделать это можно по ссылке.

«Для нас является приоритетом развитие зеленой энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин По его словам, сейчас в регионе работает 519 ЭЗС, из них 228 - «быстрых», мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 - «медленных», мощностью от 3,5 до 22 кВт. К концу 2025 года количество зарядных станций для электротранспорта превысит 800.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Можайск
24 июля 2024, 18:47
Встреча мам клуба молодых семей «Импульс семьи» пройдет в Мытищах 25 июля
Unsplash
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В мытищинском Молодежном центре «Импульс» 25 июля встретятся мамы клуба молодых семей «Импульс семьи». Психолог Анастасия Соловьева на мероприятии проведет тренинг по уверенности в себе.

Анастасия Соловьева - практикующий психолог когнитивно-поведенческой терапии третьей волны. На встрече Анастасия расскажет о принципах семейных взаимоотношений. Гости мероприятия смогут поучаствовать в тренинге по развитию уверенности в себе, избавлению от тревожности и конфликтов.

Тренинг организуют в игровом формате: участницы научатся понимать себя, свои желания и страхи, отработают навык саморефлексии. Собравшиеся обменяются опытом, зададут приглашенному спикеру интересующие вопросы.

Записаться в Клуб молодых семей «Импульс семьи» можно здесь.

Встреча мам клуба пройдет 25 июля в 18:00 в Молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

Еще больше о Молодежном центре «Импульс» на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Семья

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