Свыше 30 новых объектов образования открыли в Подмосковье с начала года

В 17 городских округах открыли 23 школы на 15 тысяч мест, включая три образовательных кластера в Долгопрудном, Истре и Одинцове. Помимо этого, 13 детских садов почти на четыре тысячи мест заработало в Королеве, Мытищах, Ступине, Люберцах, Котельниках и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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