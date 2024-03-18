Свыше 30 электроплит установят жителям деревни Тараканово в 2024 году

Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин и уполномоченный главы округа Ирина Меликова лично проверили работу нового оборудования. Они посетили дом Пелагеи Николаевны Велькиной, которая уже успела оценить преимущества электрической плиты, приготовив на ней ароматные блины на Масленицу.

«В данном поселении, где, в основном, частные домовладения, никогда не было газопровода, поэтому, жители двухэтажек готовили на привозном газу из газгольдера. Но дальнейшая его эксплуатация без значительных вложений стала невозможна», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На сегодняшний день жителям уже закупили 36 электрических плит, 14 из них установили, в ближайшее время установят еще 22.

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