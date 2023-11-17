Свыше 30 детских школ искусств Подмосковья получили новые инструменты с начала года

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, для оснащения ДШИ с 2019 года действует федеральная программа в рамках нацпроекта «Культура» и региональная в рамках проекта «Культурная среда Подмосковья».

«В рамках регионального проекта новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в этом году была оснащена 21 детская школа искусств в 12 городских округах, а в рамках национального проекта - 17 ДШИ в 15 городских округах», - сказала она.

Для школ закупили рояли, пианино, баяны, аккордеоны и другие инструменты. Их получили учреждения Балашихи, Богородского округа, Воскресенска, Дубны, Жуковского, Красногорка и других муниципалитетов. На эти цели потратили более 370 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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