17 ноября 2023, 11:07

Свыше 30 детских школ искусств Подмосковья получили новые инструменты с начала года

Министерство культуры и туризма Моковской области
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Детские школы искусств оснастили новыми инструментами и оборудованием в Подмосковье. Их получили 38 учреждений.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, для оснащения ДШИ с 2019 года действует федеральная программа в рамках нацпроекта «Культура» и региональная в рамках проекта «Культурная среда Подмосковья».

«В рамках регионального проекта новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в этом году была оснащена 21 детская школа искусств в 12 городских округах, а в рамках национального проекта - 17 ДШИ в 15 городских округах», - сказала она.

Для школ закупили рояли, пианино, баяны, аккордеоны и другие инструменты. Их получили учреждения Балашихи, Богородского округа, Воскресенска, Дубны, Жуковского, Красногорка и других муниципалитетов. На эти цели потратили более 370 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Школы
17 ноября 2023, 11:31
Более 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные врачи-неонатологи спасли уже 220 детей, появившихся на свет гораздо раньше срока, в 2023 году. Вес таких новорожденных является экстремально низким и не превышает одного килограмма.

«За каждой спасенной детской жизнью стоит целая команда специалистов. С начала года в регионе врачи спасли около трех тысяч детей, рожденных раньше срока, из них 220 - с экстремально низкой массой тела», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Работу с такими детьми ведут шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения, которая позволяет женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Уникальный проект « Наша женская консультация » начал работать в Подмосковье с начала года. Его выделили на федеральном уровне, а поддержку материнства в регионе признали одной из лучших в России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Здравоохранение Роддома Медицина
17 ноября 2023, 11:02
Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Лобне
Телеканал «360»
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Реконструкция стадиона «Труд» завершилась в Лобне. За три с половиной месяца на поле уложили искусственный газон, выровняли беговые дорожки, установили новые раздевалки, трибуны и скамейки запасных, смонтировали освещение.

«Стадион является центром притяжения для жителей города уже давно, а после реконструкции станет еще более привлекательным. То, что сейчас мы видим, радует глаз», - говорит президент федерации футбола округа Лобня Андрей Бондаренко.

Ранее, в ноябре в Лобне уже открыли многофункциональную спортивную площадку у здания «Академии спорта». По программе благоустройства спортплощадки открываются во дворах и парках, а в следующем году начнется проектирование долгожданного бассейна.

«Сейчас мы активно готовимся к включению в госпрограмму по строительству ФОКа с бассейном. Это территория между дворцом спорта и ледовым катком. Там земельный участок именно предназначен для строительства полноценного бассейна», - рассказал заместитель главы администрации Лобни Вадим Лебедев.

Если бассейн - это ближайшая перспектива, то стадион «Труд» уже готов принять всех желающих. Теперь здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования самого разного, в том числе, всероссийского уровня. Всем необходимым требованиям арена соответствует.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Лобня
17 ноября 2023, 10:42
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 17 ноября
Unsplash
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Утром 17 ноября загруженность дорог в Подмосковье оценили в четыре балла. Основных затруднения движения отметили в сторону Москвы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
17 ноября 2023, 10:42
Рождественские чтения открыли в школе № 7 в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Десятые муниципальные рождественские чтения стартовали в школе № 7 в Наро-Фоминске. Их посвятили православной культуре и облику будущего современной России.

В актовом зале школы собрались представители администрации, духовенства и общественности. Спикеры затронули темы воспитания молодежи, проблемы института семьи, ценностей, патриотизма и многое другое.

Мероприятие направлено на то, чтобы заинтересовать родителей и педагогов чаще общаться с детьми на просветительские темы, рассказывать им о достижениях в сфере культуры и популяризировать православные ценности.

Наро-Фоминск Школы

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