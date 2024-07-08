Свыше 30 человек расселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю
Еще 34 человека переехали из аварийного жилья в новые квартиры на прошлой неделе. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» расселили 15 аварийных помещений в Солнечногорске, Кашире, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах.
Переселение из аварийного жилья проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
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