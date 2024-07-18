Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых в 2024 году

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что собственники имущества, расположенного на земельных участках с разрешенным использованием «ведение садоводства», имеют возможность изменить статус дома в режиме онлайн.

Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг и подождать 13 дней пока будет готовиться выписка из реестра недвижимости с актуальными данными.

«Так, с начала года более 3,3 тысяч граждан перевели садовые дома в жилые, что почти на одну тысячу больше в сравнении с показателем прошлого года», - добавила Адигамова.

Для того, чтобы признать дом жилым, необходимы соблюсти следующие условия: наличие фундамента, окон, электричества, водоснабжения, канализации, системы отопления и вентиляции. Полный список критериев указан в постановлении правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года.

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