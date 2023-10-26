Свыше 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Встреча под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина проходила в формате живой дискуссии. На ней присутствовал глава городского округа Михаил Шувалов, а также жители муниципалитета.
В ходе заседания граждане высказали свои жалобы, связанные с недостаточным отоплением в домах, и получили ответы на поставленные вопросы. Кроме того, был намечен четкий план действий по устранению проблем.
Евгений Хромушин подчеркнул, что было принято решение оперативно построить резервную теплотрассу, которая сможет обеспечить бесперебойное отопление домов предстоящей зимой. Ситуация держится на контроле.
Напомним, ранее в Кашире на теплосети в районе дома № 3 на улице Южной выявили утечку, из-за чего произошла вынужденная остановка котельной в деревне Горки. Отопление и горячее водоснабжение отсутствовало в 170 МКД, а также в трех школах, пяти детских садах, двух поликлиниках и больнице в микрорайоне Кашира-2.
После определения места неисправности и проведения необходимых ремонтных работ, специалисты МУП «Теплосеть» устранили утечку на теплосети. В настоящее время осуществляется прогрев системы, в домах становится теплее.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов доносить до людей всю информацию о работе на теплосетях , чтобы снизить уровень тревоги у населения.
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Вице-губернатор Евгений Хромушин рассказал, что приехал в Каширу с командой энергетиков и коммунальщиков, так как у людей есть вопросы по предстоящему отопительному сезону, поскольку в предыдущие два года он был достаточно тяжелым. Дело в том, что на территории Каширы работал недобросовестный концессионер, который подвел правительство Московской области и в июле 2023 года с ним было расторгнуто соглашение.
«Но последствия остались - мы наблюдаем технологические сбои на изношенной сети, которая не была своевременно модернизирована. Решения по исправлению ситуации найдены. Сегодня на встрече мы жителям о них рассказали», - сообщил вице-губернатор.
В рамках таких занятий проходят уроки по профориентации, диагностика и многое другое. Так, в школе № 2 для учащихся восьмого класса провели урок по профессии «Материаловед».
Генеральный директор ООО «ТД «ТРАК-СЕРВИС» Олег Козловский сообщил, что Россия - огромная страна. При этом большая часть территорий до сих пор не освоена.
«Девять часовых поясов. Огромная территория, и работы там хватит. Конечно, в первую очередь, - это инфраструктурные проекты, дороги. Дальше вокруг дорог появляются населенные пункты, появляются заправки, магазины, стоянки - это все требует строительства», - рассказал Олег Козловский.
Занятие длится по времени как обычный урок. Чтобы он проходил интересно, в Котельниках разнообразили программу - теперь она состоит из трех блоков. Во-первых, это мини-игра «верю-не верю», где школьники отвечали по широкому спектру вопросов на эрудицию. При верном ответе они поднимали большой палец верх, при неверном - вниз.
Во-вторых, встреча-лекция с местным производителем. И наконец, тестовое задание: разработать материал с определенными свойствами. Школьники вместе с приглашенными гостями, а это общественники, предприниматели и представители администрации, разбились на группы и выполняли задание.
«Мне этот формат понравился, интересно было. Необычно было, наверное, когда мы на компьютерах работали, и надо было что-то выбирать», - поделилась одна из учениц.
Спикеры старались донести до ребят свой опыт, ведь вполне вероятно, что именно это занятие подтолкнет детей выбрать себе профессию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Она отдельно отметила, что их выпускники-повара к 30 годам занимают руководящие посты, открывают свой бизнес, работают помощниками шеф-поваров в престижных заведениях.
Отметим, что в этом учебном году Звенигородский филиал Красногорского колледжа проведет еще четыре дня открытых дверей, где все желающие смогут пройти экскурсию по учебному заведению и определиться с дальнейшим поступлением.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
День открытых дверей прошел в Звенигородском филиале Красногорского колледжа. Гостям учреждения рассказали о профессиях повара-кондитера, специалиста в области туризма и гостеприимства, а также логиста. Педагоги и мастера колледжа провели экскурсию по музею истории колледжа и лаборатории, где у студентов проходят практические занятия.
Гостья Звенигородского филиала Красногорского колледжа Александра Тарасова после его посещения рассказала, что намерена поступить именно в это учреждение. По ее словам, она хочет делать жизнь людей более интересной, получив профессию в сфере туризма.
Не меньшем спросом пользуются профессии повара-кондитера и логиста. После окончания обучения выпускники легко могут найти применение свои талантам.
Директор Звенигородского филиала Красногорского колледжа Елена Бузлаева отметила, что учебное учреждение заключило договора с предприятиями питания и гостиничными комплексами, чтобы учащиеся могли проходить практику у них.
«После окончания колледжа бывших практикантов берут на работу. Учащиеся легко находят, где применить полученные знания. Выпускники колледжа могут работать администраторами в гостинице, автосалоне и на других предприятиях, горничными в клининговых компаниях, официантами», - рассказала Елена Бузлаева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Впервые на Чемпионате России на Кубок первенства среди профессионалов индустрии красоты присутствует номинация «прикорневой объем». Именно в ней и приняла участие жительница Дубны Марина Штильх.
Ее позвали на соревнования, поскольку она не перестает учиться, а ее упорство оценили наставники. Конкуренцию Марине Штильх составили мастера их Москвы, Курска, Волгограда, Тамбова и других городов.
За 25 минут мастера должны были на манекенах показать и доказать, что техника прикорневого объема им подвластна. Все это время за их работой следили члены жюри, среди них сильнейшие мастера, в том числе, чемпион мира по парикмахерскому искусству.
«Мы должны были успеть вычесать, придать носибельный образ, как в жизни будет ходить клиент. Наверное, эта укладка, как раз тоже сыграла роль в победе, пусть это не первое место, а второе, но для меня это тоже важно, как и для моей семьи, как и для моих клиентов», - поделилась впечатлениями Марина Штильх.
Марина в профессии уже больше 10 лет, она - парикмахер-универсал. Победа на чемпионате вдохновила мастера. После соревнования она заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом и примет участие в чемпионате Подмосковья, который пройдет весной следующего года.