Свыше 3 тысяч семей из Подмосковья отметили юбилей брака с января
Свыше 12 тысяч семей ежегодно отмечают юбилей в Подмосковье. С начала 2024 года его отпраздновали более трех тысяч пар.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, пары, которые отмечают юбилей союза, получают выплаты. Оформить ее может любой из супругов, который прожил в браке более 50 лет.
«Семейные юбилеи - это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи выплатой. В этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет», – рассказали в ведомстве.
Подать заявление на выплату можно через \"Госуслуги\". Ее размер зависит от совместно прожитых лет - от пяти до девяти тысяч рублей.
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