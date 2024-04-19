Свыше 3 тысяч семей из Подмосковья отметили юбилей брака с января

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, пары, которые отмечают юбилей союза, получают выплаты. Оформить ее может любой из супругов, который прожил в браке более 50 лет.

«Семейные юбилеи - это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи выплатой. В этом году свыше трех тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет», – рассказали в ведомстве.

Подать заявление на выплату можно через \"Госуслуги\". Ее размер зависит от совместно прожитых лет - от пяти до девяти тысяч рублей.

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