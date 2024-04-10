Свыше 3 тысяч объектов Подмосковья зарегистрировали по гаражной амнистии с начала года

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что гаражную амнистию реализуют уже более 2,5 года, что дает возможность бесплатно оформить свои гаражи и прилегающие земельные участки. Программа упрощенной регистрации продлится до 1 сентября 2026 года.

«А с начала действия Закона в нашем регионе по гаражной амнистии оформлено более 17 тысяч объектов: свыше 5,5 тысячи гаражей и 11,5 тысячи участков общей площадью 270 тысяч квадратных метров», - добавила Наталья Адигамова.

В рамках гаражной амнистии могут участвовать владельцы гаражей, их наследники или покупатели. Важным условием является расположение объекта на государственной или муниципальной земле, а также выделение участка для гаража организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или иным способом.

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