Свыше 3 тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю
За неделю с улиц Подмосковья переместили 3074 машины из-за нарушений правил парковки. Это на 177 меньше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы 8 (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.
Водителей призывают быть внимательными и не нарушать правила парковки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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