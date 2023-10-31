Свыше 3 тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю

Читайте нас в:

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы 8 (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными и не нарушать правила парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».