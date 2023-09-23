Свыше 3 тысяч деревьев и кустарников посадили в рамках акции «Наш лес» в Химках

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В сквере имени Марии Рубцовой деревья посадили глава городского округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«В этой акции мы участвуем с 2014 года. Ее инициировал губернатор Андрей Воробьев.

Задача акции - сохранение подмосковных лесов и озеленение городских пространств. В этот раз в нашем округе организовали рекордное количество площадок - 129. В общей сложности высадили свыше трех тысяч саженцев», - сообщил Волошин.

В сквере высадили 30 деревьев и 75 кустарников. Аллею посвятили году педагога и наставника. Помимо местных жителей в акции поучаствовали волонтеры, сотрудники местных предприятий округа, в том числе фармкомпании «ХимРар». Все получили от администрации перчатки, ведра, лопаты и саженцы.

«Московская область с каждым днем становится все краше. Хочу всех поблагодарить за такое активное участие. В Химках мы не просто сажаем деревья и кустарники, а облагораживаем наш любимый город, делаем его лучше», - рассказала Роднина.

В рамках акции в зеленых зонах Химок сажали липы, рябины, туи, черемуху, а также кусты кизильника, спиреи, барбариса и пузыреплодника.

«Мы не первый год участвуем в этой акции. Хочется сделать лучше тот уголочек, в котором мы живем», - отметила химчанка Олеся Потехина.

Акция началась в регионе 16 сентября и продлится до конца месяца.

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