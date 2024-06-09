Свыше 3 тысяч человек посетили первый матч «Легенд футбола» в Луховицах
Звезды российского футбола провели матч с любительской сборной Луховиц в рамках третьего сезона «Выходи во двор». Профессиональные спортсмены одержали победу со счетом 5:4.
Министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов отметил, что посмотреть матч пришли более трех тысяч жителей и гостей Подмосковья. Встреча состоялась на стадионе «Авиатор». В прошлом году спортивный объект обновили.
Он подчеркнул, что матчи между профессиональными футболистами и любительскими сборными будут проходить на обновленных стадионах.
«Так, в прошлом году после реконструкции мы открыли семь стадионов, в этом году откроем еще десять», - указал Перов.
Комментатором матча выступил спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Перед стартом профессиональные футболисты организовали мастер-классы для детей из местных спортивных секций.
В рамках третьего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами, состоящими из жителей Московской области.
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