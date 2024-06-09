09 июня 2024, 12:54

Свыше 3 тысяч человек посетили первый матч «Легенд футбола» в Луховицах

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Звезды российского футбола провели матч с любительской сборной Луховиц в рамках третьего сезона «Выходи во двор». Профессиональные спортсмены одержали победу со счетом 5:4.

Министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов отметил, что посмотреть матч пришли более трех тысяч жителей и гостей Подмосковья. Встреча состоялась на стадионе «Авиатор». В прошлом году спортивный объект обновили.

Он подчеркнул, что матчи между профессиональными футболистами и любительскими сборными будут проходить на обновленных стадионах.

«Так, в прошлом году после реконструкции мы открыли семь стадионов, в этом году откроем еще десять», - указал Перов.

Комментатором матча выступил спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Перед стартом профессиональные футболисты организовали мастер-классы для детей из местных спортивных секций.

В рамках третьего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами, состоящими из жителей Московской области.

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Спортсмены Футбол Луховицы
09 июня 2024, 13:06
Прогноз пожарной опасности на 3 три дня опубликовали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Один пожар потушили на территории гослесфонда Московской области 8 июня. Возгорание произошло неподалеку от поселка Родники в Раменском городском округе. Представители Комитета лесного хозяйства Подмосковья также опубликовали прогноз пожарной опасности.

Специалисты сообщают, что 9, 10 и 11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. При этом в ряде лесничеств установят II класс пожарной опасности, а в Волоколамском и Клинском лесничествах - I класс.

Синоптики прогнозируют, что 9 июня и в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 22-25 градусов, а ночью - до 13-14 градусов. При этом ожидается малооблачная погода, а 10 и 11 июня возможны кратковременные дожди с грозами.

Старожилы отмечали, что если божья коровка, посаженная на ладонь, остается на ней или летит вниз - это говорит о ненастной погоде.

Специалисты Комитета лесного хозяйства также напомнили жителям Московской области о штрафах, предусмотренных за поджоги, которые привели к лесным пожарам.

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Пожары Лесные пожары Погода
09 июня 2024, 12:26
Лесной пожар потушили в Раменском городском округе
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Жители Раменского городского округа сообщили о пожаре на расстоянии одного километра от поселка Родники 8 июня. Прибывшие на место специалисты оперативно потушили возгорание.

На место происшествия незамедлительно отправились две единицы техники и пять человек лесопожарных формирований. Возгорание охватило территорию в 0,2 гектара.

Позднее площадь пожара увеличилась до 0,3 гектара. Для тушения потребовалось 2,5 часа. При этом возгорание произошло по вине человека.

Сотрудники комитета лесного хозяйства напоминают, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до 10 лет.

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Пожары Лесные пожары Раменское
08 июня 2024, 21:21
Фестиваль «Походной кухни» прошел в лесопарке Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялся уникальный фестиваль «Походной кухни». В лесопарке команды продемонстрировали свои навыки в сборке и разборке палаток на скорость, чистке картошки и приготовлении блюд на природе.

Посетители фестиваля имели возможность попробовать приготовленные блюда и узнать полезные хитрости для походов. Все участники получили заряд бодрости и отличное настроение, а лучшие команды наградили сувенирами.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая выразила уверенность, что подобные фестивали станут традиционными для отдыха с детьми, друзьями и близкими. Праздник завершился звучанием бардовской песни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи Фестивали
08 июня 2024, 21:09
Акция «Чистый лес» прошла вблизи деревни Троицкое в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Вблизи поселка Троицкое состоялась акция под названием «Чистый лес». Ее провели второй раз по инициативе Московской областной думы и при поддержке партии «Единая Россия».

Место для проведения акции было выбрано осознанно, так как здесь находятся часовня святых апостолов Петра и Павла, а также купель и источник. Жители Мытищинского округа и его гости часто посещают это место для отдыха и прогулок. Волонтеры, депутаты и активные жители убрали опаленные деревья и собрали мусор.

Отметим, что подобные мероприятия оказывают значительную помощь лесным службам, а санитарная очистка помогает снизить риск пожаров, способствует восстановлению леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Мытищи

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