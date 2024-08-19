Свыше 3 тонн гуманитарного груза для жителей Курска собрали в Химках

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Пункты сбора гуманитарной помощи действуют во всех микрорайонах округа. Всего насчитывается девять ресурсных центров - в зданиях территориальных управлений и местных отделениях общественных и политических партий.

«Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать самые необходимые вещи», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Единый день сбора гуманитарных грузов пройдет в Химках 19 августа. Каждый желающий сможет принести вещи, канцелярию и медикаменты в ресурсный центр по адресу: улицам 9 Мая, дом № 18Б.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году семьи получили выплаты к 1 сентября.

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