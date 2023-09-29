Свыше 3 километров минерализованных полос прочистили в лесах Подмосковья за сезон

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Как объяснил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, минерализованные полосы - это барьеры, которые не дают огню распространиться на большую территорию и перейти на лес.

«Специалисты уже прочистили и обновили 3504,7 километра минполос - это 92 процента от годового плана», - сказал он.

Полностью работы завершили в Дмитрове, Истры, Можайска, Сергиева Посада, Талдома и Шатуры. Рабочие проводят опашку трактором вокруг молодняков и хвойных лесосек, а также вдоль дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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