Свыше 3,8 тысячи сухостойных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала года

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, больше всего работ провели в Подольске, там убрали 588 аварийных деревьев. Еще 461 устранили в Сергиевом Посаде, 438 - в Ступине, 351 - в Истре и 291 - в Клину.

«Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан», - напомнили в ведомстве.

Жителей призывают воздержаться от самовольной рубки деревьев. За нарушение грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

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