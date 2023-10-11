Свыше 3,5 тысячи человек посетили дизайнерские карусели в парках Подмосковья за неделю
Почти 3,5 тысячи жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях за неделю. Самыми популярными стали аттракционы в Сергиевом Посаде, Домодедове и Богородском округе.
Как рассказали в министерстве благоустройства, за неделю на карусели в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прокатились 835 человек. Еще 748 воспользовались аттракционом в Детском сквере в Домодедове, 520 – в центральном парке Ногинска, 329 – в городском парке Одинцова и 323 – в городском парке Волоколамска.
Всего в Подмосковье работают восемь губернаторских каруселей. Их разработал дизайнер Денис Симачев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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