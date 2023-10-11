Свыше 3,5 тысячи человек посетили дизайнерские карусели в парках Подмосковья за неделю

11 октября 2023, 14:04
Министерство благоустройства Московской области
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Почти 3,5 тысячи жителей Подмосковья прокатились на дизайнерских каруселях за неделю. Самыми популярными стали аттракционы в Сергиевом Посаде, Домодедове и Богородском округе.

Как рассказали в министерстве благоустройства, за неделю на карусели в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прокатились 835 человек. Еще 748 воспользовались аттракционом в Детском сквере в Домодедове, 520 – в центральном парке Ногинска, 329 – в городском парке Одинцова и 323 – в городском парке Волоколамска.

Всего в Подмосковье работают восемь губернаторских каруселей. Их разработал дизайнер Денис Симачев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Отдых Благоустройство
Выпускник подмосковного музыкального колледжа Игорь Подоплелов завоевал Гран-при на международном конкурсе
23 октября 2023, 13:49
Фото "Телекомпания "Санкт-Петербург"
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Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина завершился в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали 219 молодых оперных певцов, из них только 32 допустили до очных туров. Выпускник Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина Игорь Подоплелов стал обладателем Гран-при.

Подмосковный исполнитель вошел в число 12 финалистов. Для своего выступления он выбрал арию из оперы «Летучий Голландец» Вагнера.

Отмечается, что в колледже имени Скрябина Игорь Подоплелов учился в классе профессора, кандидата педагогических наук Наталии Никулиной. Сейчас он является приглашенным солистом Большого театра.

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Музыка
«Одинцовский электромеханический завод» расширил производство в рамках импортозамещения
23 октября 2023, 13:45
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Успешное развитие импортозамещающей промышленности в Московской области позволило расширить производство комплектующих для металлообрабатывающих станков. Инвестиционный проект реализован на территории Одинцовского городского округа компанией «Одинцовский электромеханический завод».

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в сфере металлообработки составил 40 миллионов рублей.

«За счет расширения производства на заводе было создано дополнительно 10 рабочих мест», - сообщила Екатерина Зиновьева В рамках расширения «Одинцовский электромеханический завод» сможет полностью обеспечить импортозамещение комплектующих для металлообрабатывающих станков.

Напомним, предприятие из Одинцово специализируется на производстве металлических изделий и конструкций. Завод оснащен всем необходимым современным оборудованием. «Одинцовский электромеханический завод» выпускает оборудование для фонтанов и бассейнов из нержавеющей стали, компенсаторы усадки для деревянного домостроения, детали подъемников для канатных дорог и многие другие виды продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев познакомился с инновационными решениями более 100 компаний на выставке высоких технологий в Китае.

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Одинцово Импортозамещение
Фотофестиваль прошел в Центральном парке в Лобне
23 октября 2023, 13:44
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Праздник «Территория фотоискусства» прошел в Лобне. Тематические квесты, выставки и мастер-классы провели в Центральном парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Лобня Парки
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека

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