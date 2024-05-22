Свыше 3,5 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, узнать расположение авто можно по телефону единой справочной служы 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают правильно парковаться и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».