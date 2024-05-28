Свыше 3,4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
За неделю с улиц Подмосковья переместили более 3,4 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Больше всего их оказалось в Красногорске, там эвакуировали 370 автомобилей.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, узнать расположение эвакуированной машины можнопо телефону Единой справочной службы по 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.
Водителей призвали быть аккуратными, парковаться правильно и не мешать проезжу спецтехники и экстренных служб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.
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