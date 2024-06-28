Свыше 280 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Химках

Ярмарку трудоустройства посетили свыше 100 человек. Среди приглашенных гостей - сотрудники АО «НПО Энергомаш», АО «НПО Лавочкина», АО «МКБ „Искра“, АО МКБ „Факел“, АО „Лонмади“, МП „Химкиэлектротранс“, МАП № 8 г. о. Химки филиала АО „Мострансавто“, ОАО „Химкинский водоканал“.

«Такие ярмарки в Химках проводим регулярно. В них принимают участие промышленные предприятия, транспортные, нефтяные, лесоперерабатывающие, государственные компании и многие другие. Особое внимание уделяется выбору локаций. Подбираются доступные площадки с большой проходимостью», - отметил первый заместитель главы городского округа Химки Родион Лёвочка.

Жители узнали больше о востребованных вакансиях и актуальных тенденциях на рынке труда и о том, как правильно заполнять резюме и вести себя на собеседованиях. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и лекциях и тему дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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