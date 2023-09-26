Свыше 280 тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье за сезон

Читайте нас в:

«В Московской области картофель убран с площади 8,7 тысячи гектара, что на 2,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн - на 124 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Помимо этого, показатели средней урожайности выросли на 49%, составив 325 центнеров на гектар. Всего в этом году в Московской области картофель посадили на площади почти 14 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями , помогать им и искать совместные решения.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.