Свыше 280 тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье за сезон
В Московской области продолжается сбор картофельного урожая. На данный момент аграрии выполнили 63% плана.
«В Московской области картофель убран с площади 8,7 тысячи гектара, что на 2,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн - на 124 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Помимо этого, показатели средней урожайности выросли на 49%, составив 325 центнеров на гектар. Всего в этом году в Московской области картофель посадили на площади почти 14 тысяч гектаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями , помогать им и искать совместные решения.
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