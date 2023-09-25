Свыше 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ в Подмосковье за неделю
Свыше 28,6 тысячи госуслуг оформили жители Подмосковья в цифровых МФЦ за неделю. Сделать это можно в смарт-центрах в офисах, а также в отдельных помещениях и библиотеках.
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, в цифровых МФЦ открыт доступ к региональному и федеральному порталам «Госуслуг». Специальные компьютеры работают в офисах «Мои документы», а также в отдельных помещениях и библиотеках. Помочь с заполнением заявлений могут консультанты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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