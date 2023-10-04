Свыше 277 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных матерей в Подмосковье с начала года

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Как рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин, каждая зараженная ВИЧ-инфекцией женщина может родить здорового ребенка.

«Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребенка. Если пациентка своевременно встает на учет в женской консультации, проходит лечение в нашем Центре, выполняет все рекомендации и проходит терапию, то риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», - сказал он.

Специалисты центра наблюдают за женщинами на всех тапах беременности. Они также следят за здоровьем ребенка в первые 1,5 года жизни. Как отметили в учреждении, сохранить здоровье маме и детям позволяет своевременно назначенная терапия.

Пройти обследование на ВИЧ жители могут в поликлинике по месту прикрепления, а также в анонимных кабинетах Центра СПИД. Подробнее о его работе можно узнать по ссылке.

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