16 августа 2024, 08:44

Свыше 270 человек прошли диспансеризацию в парках Химок этим летом

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акция «Проверь здоровье в парке» привлекла свыше 270 жителей Химок. Этим летом медицинские осмотры в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Толстого провели сотрудники местной больницы.

Каждый желающий имел возможность сдать общий и биохимический анализ крови, а также пройти онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Специалисты проверяли сердечно-сосудистые риски, делали электрокардиограммы и измеряли давление.

«Диспансеризацию взрослым необходимо проходить даже если нет никаких жалоб. Очень удобно, что сейчас в парке открыт такой пункт, где любой желающий имеет возможность проконсультироваться со специалистом и получить направления на базовые анализы», - отметила муниципальный депутат, председатель Совета медсестер Надежда Смирнова.

Проверить свое здоровье на свежем воздухе можно каждое воскресенье с 10:00 до 14:00 в парке имени Толстого. Запись возможно при наличии с собой паспорта и полиса ОМС. Результаты осмотра доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».

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Химки Диспансеризация
16 августа 2024, 08:45
Производитель весоизмерительной техники построит склад в Люберцах
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил предприятие «Тензо-М». Ведущий разработчик и производитель весоизмерительной техники в России строит новый склад.

На предприятии работают более 350 человек, свыше половины из них - жители городского округа Люберцы.

«Компания за год выпускает более 40 тысяч тензодатчиков, трех тысяч весов и весовых дозаторов. Постоянными заказчиками являются такие компании, как „РЖД“, „Северсталь“, Магнитогорский и Оскольский электрометаллургический комбинаты, международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково», - рассказал Волков.

Сейчас на предприятии возводят новый производственно-складской комплекс. Инвестиции в проект составят более 400 миллионов рублей. Новый объект создаст 20 рабочих мест.

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Люберцы Строительство Заводы
16 августа 2024, 08:44
Ретровечеринка пройдет в центральном парке Зарайска 17 августа
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Тематическое мероприятие «Радио „Ретропарк“» пройдет в Зарайском центральном парке культуры и отдыха 17 августа. Гостей ждет развлекательная программы и дискотека про ретрохиты.

Для участников ретропраздника подготовят анимацию и игры, которые буди популярны в 1980-1990-е. Также пройдет состязание среди любителей настольных игр и показ советских мультфильмов под открытым небом.

Кроме того, будет работать площадка интеллектуальной игры «Назад в СССР» и танцпол, где можно будут звучать музыкальные хиты прошлого века. Также обустроят тематическую фотозону и проведут лотерею с призами. Возрастное ограничение 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Зарайск Парки
15 августа 2024, 21:17
Самозанятых Подмосковья пригласили в школу кондитера 20 и 22 августа
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» запускает бесплатную обучающую программу под названием «Школа кондитера» 20 и 22 августа. Этот спецкурс предназначен для самозанятых, которые занимаются выпечкой на заказ, а также для тех, кто хочет разнообразить ассортимент своих кондитерских изделий.

В ходе кулинарных мастер-классов участники научатся готовить мороженое в шоколадных стаканчиках, порционные десерты, десерты на палочке и безглютеновые лакомства. Спикером станет кондитер Марина Синицкая, известная своими уникальными шоу-тортами по всему миру.

Принять участие в обучение могут физлица, включая индивидуальных предпринимателей, которые используют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированы в Подмосковье.

Мастер-классы пройдут в очном формате 20 и 22 августа на площадке студии «Топ Декор», расположенной в российской столице. Ознакомиться с дополнительной информацией о проведении мероприятия можно на сайте проекта.

Принять участие в обучении можно абсолютно бесплатно, однако количество мест ограничено.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Самозанятые
15 августа 2024, 21:12
Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 12 стартовал в Пушкинском округе
Медиасток.рф
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Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о старте открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла № 12, расположенного в Пушкинском городском округе. Извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект реконструкции включает в себя модернизацию объекта капитального строительства с поставкой необходимого оборудования. Водозаборный узел имеет производительность 6,3 тысячи кубометров чистой воды в сутки.

В рамках работ планируется обновление нескольких ключевых сооружений, включая павильон для артезианской скважины № 1, два резервуара и насосную станцию второго подъема, а также павильон для артезианской скважины № 3.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области и бюджета Пушкинского городского округа.

Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Пушкино

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