Свыше 26 тысяч исследований на чуму свиней провели в Подмосковье с января

За 11 месяцев специалисты провели 22,6 тысячи исследований на африканскую чуму свиней, еще 3,7 тысячи - на классическую. Болезнь характеризуется лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и органов. Ей могут заразиться домашние и дикие свиньи.

«Африканская чума - опасное вирусное заболевание, которое зачастую заканчивается для животного летальным исходом. Болезнь развивается быстро: инкубационный период, как правило, составляет от двух до 15 дней», - добавили в Минсельхозпроде.

В ведомстве добавили, что при первых симптомах хозяйство закрывают на карантин, после чего определяют возбудителя.

При обнаружении у животного подозрительного поведения следует обратиться к специалистам как можно скорее. Задать вопросы по этой теме можно по телефону +7(495) 668-01-25.