Свыше 250 жителей Подмосковья приняли участие в акции «Чистый лес» в сентябре

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, субботники прошли в Егорьевске, Звенигороде, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Подольске и лесничестве «Русский лес».

«С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные граждане убрали 43 кубометров мусора и 67 кубометров неликвидной древесины», - рассказал он.

Филимонов добавил, что на субботниках убирают сухостой, валежник и мелкий мусор. С начала проведения акции в ней приняли участие 932 человека.

Рассчитанный на три года проект направлен на повышение экологической культуры и организацию контроля нацпроекта «Экология» и реформ по обращению с отходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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