Свыше 250 спортсменов приняли участие в забеге в Ленинском округе
Традиционный забег прошел в Ленинском округе. Он проводится 8-й год подряд, и участвовать в нем может любой желающий. В этом году на старт «Ленинского забега» вышло более 250-ти спортсменов.
Соревнования проходили на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Взрослые могли выбрать одну из трех дистанций в четыре, пять и девять километров. Для детей подготовили маршрут протяженность в два километра.
После легкой разминки под музыку прозвучала команда «На старт!». Первыми бежали дети, а затем и взрослые.
«Я считаю, что вообще бег у нас не зря развивается и такую популярность приобретает. Потому что бег - это король спорта. Он не требует никаких затрат в плане зала. Надел кроссовки, вышел, проветрил голову, пробежался и <…> пошел покорять мир», - поделилась главный судья соревнований Юлия Михайлова.
Мероприятие организовано администрацией Ленинского городского округа, музеем-заповедником «Горки Ленинские» и Торгово-промышленной палатой округа.
«Основной посыл - это приглашение людей, как можно большего количества желающих жителей округа, Московской области и Москвы, к участию. Потому что это здоровый образ жизни, это хорошее времяпрепровождение и активный отдых для всех наших жителей», - сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.
На финише всем вручили кубки, медали, дипломы и подарки от спонсоров на память об участии в «Ленинском забеге».
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