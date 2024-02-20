20 февраля 2024, 10:29

Свыше 250 предпринимателей зарегистрировались на «Госуслугах» Подмосковья за неделю

Unsplash
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Свыше 200 предпринимателей зарегистрировались на региональном портале госуслуг в Подмосковье за неделю. Всего к нему присоединились более 147 тысяч представителей бизнеса.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю на регпортале зарегистрировались 215 юридических лиц и 58 индивидуальных предпринимателей. Им стали доступны более 220 госуслуг. Самые популярные из них - выдача разрешений на работу такси, заявка на выдачу технических условий, а также согласование установки средства размещения информации.

Услуги на портале регулярно обновляются, благодаря чему удается сократить количество отказов.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
20 февраля 2024, 10:44
Минэкологии пригласило жителей Подмосковья на акцию «Семейная рыбалка»
Фото А. Карпова
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Жителей Подмосковья пригласили на проект «Семейная рыбалка». Акция пройдет с апреля по октябрь.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проект направлен на укрепление взаимоотношений между членами семей и привлечение внимания к экологическим проблемам. Водоемы для проведения акции определят в Росрыболовстве.

«Кроме того, совместное времяпрепровождение на природе должно показать важность бережного отношения, как к водным экосистемам, так и к лесным. Взрослые смогут передать свои знания подрастающему поколению и просто приятно провести время с семьей, отвлекаясь от повседневной рутины», - сказал министр.

В ход акции также пройдет конкурс фотографий с несколькими номинациям. Победители получат памятные подарки и сертификаты «рыбацкой семьи».

«Участие в проекте открыто для всех желающих, неважно есть ли опыт в рыбной ловле. Самое главное - провести время вместе с близкими в приятнейшей компании природы», - добавил Тихон Фирсов.

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Природа Семья Рыбалка
20 февраля 2024, 10:33
Минкультуры Подмосковья: Московский Губернский театр представит инклюзивный спектакль
Галина Фесенко
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Московский Губернский театр представит инклюзивный спектакль «Голубое и зеленое» по рассказу Юрия Казакова. Четвертая премьера сезона состоится 25 и 26 апреля, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спектакль - это романтическая история о первой любви московского парня Алеши и девушки Лили. Первой любви, которая навечно оставляет след в жизни каждого. Постановка является совместным проектом театра и Центра творческих проектов «Инклюзион». В ней участвуют актеры труппы Московского Губернского театра и актеры с инвалидностью.

«Я видел эскиз и поразился тому, как искренне, эмоционально, можно сказать, профессионально работают актеры Центра „Инклюзион“, многие из них не уступают в органике актерам театра», - подчеркнул художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

По словам режиссера Ксении Кошкиной, спектакль - не столько про любовь к мужчине или женщине, сколько про любовь к жизни. Про любовь как движущую силу, которая заставляет жить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая постоянно пополняется.

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Спектакль Театры
20 февраля 2024, 10:32
Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Рентген-кабинеты обновили в учреждениях здравоохранения Воскресенска за два года. Так, новое оборудование для исследований установили в поликлинике № 5 в микрорайоне Цемгигант и в стационаре на Гражданской улице в Воскресенске, а также в поликлинике № 6 в городе Белоозерский. Кроме того, в поликлинике на Московской улице появился современный маммограф.

Сегодня медучреждения округа оснащены современными аппаратами КТ и рентгенографии, хирургической рентгеновской системой, аппаратами для диагностики патологий свертывающей системы крови и оценки тромбообразования, маммографом и ангиографом.

Новое оборудование дает меньшую лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал при высоком качестве снимков. Последнее повышает качество диагностики для выявления патологий на ранних стадиях. Кроме того, снимки хранятся в цифровом виде и доступны всем специалистам медучреждений.

С начала 2024 году проведено почти пять тысяч исследований с помощью компьютерной томографии, при этом из них почти тысяча с контрастом. На рентген-аппаратах проведено более 20 тысяч исследований и сделано более 22 тысяч снимков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Больницы Поликлиники Медицина Воскресенск
20 февраля 2024, 10:29
Более тысячи медиков Подмосковья прошли тренинги по работе со стрессом с января
Unsplash
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Занятия с медицинским персоналом по работе со стрессом и профилактике эмоционального выгорания начались в Подмосковье в январе. Тренинги проводятся под руководством сотрудников Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского.

«В конце прошлого года клинические психологи больниц Подмосковья прошли специальную подготовку, чтобы уже в этом году начать работать не только с пациентами, но и с коллективом. Они проводят занятия по работе с эмоциями и чувствами, учат профилактике эмоционального и профессионального выгорания», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С января более тысячи медицинских работников прошли обучение у психологов. Занятия состоялись в Долгопрудненской, Люберецкой, Королевской больницах и других медицинских учреждениях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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