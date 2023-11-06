Свыше 250 человек приняли участие в шествии в честь Дня народного единства в Жуковском

Ее участниками стали жители Жуковского, Бронниц, Химок, Лобни, Раменского, Красногорска и других подмосковных городов.

«Этой акцией мы еще раз хотим напомнить, что наш народ един во всем своем многообразии. И это дает настоящую силу, которую, наверное, не встретить ни в какой стране», - подчеркнул руководитель отделения МГЕР в Жуковском Егор Балакшин.

Его коллега из Красногорска Даниил Радиновский отметил, что молодогвардейцы приехали, чтобы показать - в единстве люди непобедимы.

«Всегда готовы прийти на помощь <…> тем, кому это нужно. Мы всегда будем идти курсом лидера. С высоко поднятой головой», - сказал он.

Участники акции прошли по центральным улицам Жуковского с флагами, плакатами и транспарантами с лозунгами о сплоченности российского народа. Многие принесли с собой предметы, которые выделяют культурные особенности проживающих в стране людей. Так люди подчеркнули неприемлемость разжигания национальной розни.

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