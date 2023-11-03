Свыше 25 тысяч врачей Подмосковья приняли участие в голосовании «Народный доктор»
Голосование «Народный доктор» началось в Подмосковье 7 октября. Выбрать лучшего детского и взрослого врача можно по ссылке.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, голосование проводят ежегодно - на нем жители могут выбрать любимых врачей разных специальностей.
«В конкурсе участвуют более 25 тысяч медицинских специалистов. В настоящий момент отдано уже более 45 тысяч голосов», - сказала она.
Голосование завершится через три дня. Победители получат денежные призы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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