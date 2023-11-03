Свыше 25 тысяч врачей Подмосковья приняли участие в голосовании «Народный доктор»

Программист из Химок Даниил Стеблецов стал спикером всероссийского конкурса «Кибердром»

Капитан молодежной команды программистов машиностроительного конструкторского бюро «Факел» в Химках Даниил Стеблецов стал участником «Кибердрома». Его пригласили на открытие всероссийского конкурса в качестве спикера.

Команда молодых специалистов, студентов и спортсменов-юнармейцев города Химки во главе с Даниилом Стеблецовым стала победителем прошлого «Кибердрома». Ребята вошли в число лучших программистов России. Даниил в финале запрограммировал 20 дронов для светового шоу. Беспилотники воссоздавали геометрические фигуры в воздухе в определенной последовательности.

«Кибердром» дал мне опыт наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом, администрация городского округа Химки помогла мне трудоустроиться на данную специальность, и в свободное от учебы время я работаю специалистом. Знания, полученные во время „Кибердрома“, <…> определили мою будущую жизнь. Я четко решил связать ее с безпилотной авиацией», - поделился Даниил.

Создателем федерального проекта «Кибердром» является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Конкурс готовит новое поколение специалистов для цифровой промышленности. Ежегодно в турнире участвуют более пяти тысяч человек со всей России.

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