27 февраля 2024, 17:57

Свыше 25 тысяч человек посетили праздничную программу на 23 Февраля в парках Подмосковья

Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, прошла почти в 70 парках Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Праздник под названием «Разрешите поздравить?» собрал свыше 25 тысяч жителей и гостей Московской области.

Посетителям предложили тематические концерты, выступление военного оркестра, конкурсы, соревнования, показательные выступления юнармейцев. Для маленьких гостей предусмотрели анимационные программы и мастер-классы по изготовлению открыток, лепке из глины и росписи фигурок. Ребята постарше могли собрать и разобрать автомат, участвовать в веселых стартах и «Зарнице».

На празднике угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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Праздники 23 февраля Парки
27 февраля 2024, 17:58
Земельные инспекторы Подмосковья осмотрят 162 участка в 2024 году
МИО МО
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Земельные инспекторы и сотрудники налоговой проверят использование 162 муниципальных участков в 2024 году. Это в два раза больше, чем в 2023-м.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, участки для строительства жилых домов, огородничества и садоводства имеют льготную ставку 0,3%. Если земли использую в коммерчески целях, то арендатор платит 1,5%.

«Это же касается и участков, предназначенных для сельхозпроизводства. Так, по материалам органов государственного земельного контроля в 2023 году земельный налог с налоговой ставкой 1,5% начислен по 1 986 земельным участкам в связи с их нецелевым использованием на общую сумму 92 миллиона рублей», - сказала она.

Сотрудники земельного контроля проверяют участки с высоким риском обнаружения нарушений, фиксируют их и направляет данные в налоговую службу.

По словам начальника отдела имущественных и ресурсных налогов Натальи Симаковой, на решение ведомства о повышенной ставке влияет качество предоставляемых материалов специалистами мунземконтроля.

«Поэтому для повышения качества проводимой работы мы совместно с Минимуществом организовываем выездные „кустовые“ совещания на площадках администраций муниципалитетов, на которых проводим обучение сотрудников органов местного самоуправления и налоговых органов по корректному составлению и дальнейшему использованию актов осмотров», - добавила она.

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Недвижимость
27 февраля 2024, 17:56
Александр Сальников из Егорьевска стал лучшим медбратом скорой помощи в Подмосковье
Андросова Юлия
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Второй год в Московской области проводят рейтингование областных подстанций. В этом году лучшим медицинским братом скорой помощи в Подмосковье признали Александра Сальникова из Егорьевска.

Сальникова выбрали путем народного голосования. После каждого выезда робот Светлана обзванивает пациентов и просит оставить оценку сотруднику.

«Работаю недавно, тут очень интересно. Постоянно чему-то учишься. Самые сложные случаи для меня - это работа с детьми до двух лет. В моей практике встречаются добрые люди, плохого слова не слышал ни разу. Хорошая оценка пациентов после вызова, безусловно, приятна», - поделился Сальников.

Медбрат окончил Егорьевский медицинский колледж, затем долгое время работал в Домодедове. В 2021 году устроился на Егорьевскую подстанцию. Александр признается, что ему очень нравится коллектив, а в дальнейшем он планирует стать фельдшером.

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Скорая помощь Егорьевск
27 февраля 2024, 17:50
Биатлонисты из Химок завоевали медали во всех категориях на первенстве Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На прошедшем этапе первенства Московской области по биатлону спортсмены из Химок доказали свое мастерство, завоевав медали во всех трех категориях. Соревнования собрали более 140 участников в возрасте от 13 до 16 лет, которые боролись за победу на дистанциях от 3,6 до 6 километров.

В числе победителей оказались воспитанники спортшколы по зимним видам спорта городского округа Химки. Даниил Ковалев завоевал золотую медаль среди юношей, опередив Илью Рябова и Владимира Симонова, которые заняли, соответственно, второе и третье места. Александр Назаров вышел на третье место в своей возрастной группе, подтвердив высокий уровень подготовки химкинских спортсменов.

Среди девушек 15-16 лет Екатерина Васильева стала лучшей, а Арина Санкова добавила в копилку команды серебряную медаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

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Спортсмены Химки Биатлон
27 февраля 2024, 17:42
Команда «Легенды хоккея» сыграла матч-реванш с жителями Подольска
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Звездная сборная «Легенды хоккея» одержала победу со счетом 5:3 в матче против любительской команды жителей городского округа Подольск. Соревнования прошли в рамках третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор».

На ледовую арену стадиона «Весна», расположенного на территории микрорайона Климовск, вышли такие известные хоккеисты, как олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов и другие.

Один из участников, Валерий Каменский, поделился своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что команда рассчитывает на победу, но важнее всего, чтобы зрители остались довольны и наслаждались игрой.

«Проект замечательный, 27-й матч уже проходит в его рамках. Я уроженец Московской области, поэтому не один раз бывал в Подольске. Это замечательный опыт, замечательный город», - поделился Валерий Каменский.

Тренером состава «Легенд хоккея» уже три сезона подряд является двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За это время в его рамках прошло более 20 матчей в различных муниципалитетах региона.

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Подольск Хоккей

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