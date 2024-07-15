15 июля 2024, 22:45

Свыше 25 проектов для обратной связи от бизнеса запустят в Подмосковье

Фотографии от пресс службы Минэкономразвития. Фотограф - Егор Крыканов
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Вопросы развития регионального инвестиционного стандарта обсудили на Кавказском инвестиционном форуме в ходе совещания с регионами СКФО и ЮФО. Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов отметил необходимость понимания интересов инвесторов и проблем, с которыми они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов

С целью улучшения инвестиционного климата страны и регионов планируется запустить систему обратной связи с бизнес-сообществом в 30 субъектах РФ с сентября. На сегодняшний день разработан классификатор обращений из семи категорий, который включает в себя поддержку и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимости, экологию и природопользование. Планируется полностью внедрить систему к концу 2025 года.

Мурат Керефов отметил, что время ответа на простые вопросы не должно превышать 10 дней, а на сложные консультации - 30 дней. Для обработки обращений планируется привлечение инвестиционных комитетов, института стандартов, помогающего разрешать проблемы бизнеса во внесудебном порядке. Система будет функционировать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
15 июля 2024, 21:08
Трехдневный крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад стартовал в Подмосковье
Телеканал «360»
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Паломники Московской области организовали трехдневный крестный ход «от Государя к преподобному». Его маршрут начинается из Мытищ и завершается в Сергиевом Посаде.

Самому маршруту хода уже несколько сотен лет. При этом некоторые источники относят его ко временам царя Алексея Михайловича Романова.

«Этот крестный ход описывается у многих классиков, например, у Шмелева в „Лето Господне“. И этот крестный ход объединял очень разных людей. Причем разные сословия ходили в разное время года. Это такая русская традиция и, как я говорил в проповеди, самая главная традиция крестного хода в дореволюционной России», - рассказал иерей храма Дмитрия Донского, организатор крестного хода Владимир Сухих.

Первый крестный ход в 2017 году организовался почти стихийно, а на сегодняшний день он объединяет не только жителей Подмосковья. Чтобы пройти дорогой к храму съезжаются люди со всей страны.

«Это мой шестой крестный ход из Мытищ в Лавру и хочется сюда вернуться снова и снова. Это такое особенное молитвенное шествие, особенное богообщение, которое можно прочувствовать только в крестном ходу, пережив это, поучаствовав. Это не всегда получается передать словами. Это нужно пережить душой», - поделилась паломница из Курской области по имени Наталья.

В основном в крестном ходе принимают участие взрослые люди, но можно увидеть и семейные пары с детьми.

«Ночной переход от Хотьково до Лавры я тоже с него начинал, очень сложно. Я шел и не понимал зачем. Ночь, дождь полил, и мы, когда пришли в Лавру то, наверное, что-то там дрогнуло в сердце и с тех пор каждый год хожу», - рассказал паломник Михаил Курдюков.

На протяжении всего маршрута организованы точки бесплатного питания от Троице-Сергиевой лавры. Для ночевок паломников принимают хостелы. Поскольку на улице жаркая погода, в процессе пешего перехода организаторы позаботились о большом количестве питьевой воды.

«Мы сложные создания, у нас не только душа. У нас не только душа, у нас и тело есть. Иногда чтобы до души дошло, нужно и через тело что-то делать. Это можно сказать древняя, психофизиологическая практика. В церкви это называется аскетика. То есть через принуждение к труду свое тело, твой дух обогащается», - отметил иерей храма Владимирской иконы Божьей Матери Артемий Матиенко.

При этом присоединиться к паломникам можно в любой момент. Всю доступную информацию о местонахождения крестного хода, местах молебнов и литургий можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день.

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Мытищи Сергиев Посад Религия
15 июля 2024, 20:12
Новое слово в детской медицине. Уникальный медицинский центр заработает в Подмосковье в августе
Телеканал «360»
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Совсем скоро в Подмосковье откроется крупнейший в регионе детский медицинский комплекс. Клиника будет оснащена самым современным оборудованием. Подробностями поделилась главный врач детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист отметила, что новый детский клинический центр станет флагманским в здравоохранении Московской области по направлении педиатрии. В учреждении будут сосредоточены все профили медицинской помощи. При этом по задаче Министерства здравоохранения и губернатора региона Андрея Воробьева уклон будет сделан на высокотехнологичную хирургию.

«То есть у нас на сегодняшний день детки смогут получать медицинскую помощь по всем видам хирургии. Это и детская хирургия, и торакальная хирургия, андрология и урология, детская гинекология. И достаточно уникальные виды помощи, такие как челюстно-лицевая хирургия, кардиохирургия, детская офтальмология и микрохирургия глаза, нейрохирургия. Таких отделений для детей вообще очень мало в России», - рассказала Татьяна Шаповаленко.

Она подчеркнула, что центр должен распахнуть свои двери перед посетителями уже к середине августа. Именно такую задачу поставил губернатор региона. При этом сам Воробьев принимает непосредственное участие - курирует стройку и вникает в каждую мелочь.

«Наш центр находится на уровне лучших клиник мира. И по структуре, и по строительству, и по удобству палат, конечно, по высокотехнологичному оборудованию и, самое главное, по кадровому составу», - добавила специалист.

Татьяна Шаповаленко обратила отдельное внимание, что клиника будет располагаться на территории площадью более 100 тысяч квадратных метров.

«Центр спроектирован очень функционально с точки зрения построения медицинских процессов. Большой стационарный блок на 420 коек, 48 коек - отделение реанимации, 23 операционных. Все они интегрированы и оснащены самым современным оборудованием», - добавила Татьяна Шаповаленко.

Кроме того, на территории комплекса будет работать большой центр, где смогут проходить обучение врачи и средний медицинский персонал, а также телемедицинский центр, который сможет проводить консультации между врачами и пациентами.

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Здравоохранение Строительство Врачи Медицина
15 июля 2024, 19:22
Основную часть Центрального парка Лобни открыли после реконструкции
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В Центральном парке открыта первая часть после завершения реконструкции. Ленточку торжественно перерезали Евгений Афанасенков, первый заместитель министра благоустройства Московской области, и Евгений Аптекин, первый заместитель главы города.

Все аттракционы были бесплатны в день открытия, и на мероприятие пришло много жителей. Паровозик, пользующийся популярностью у посетителей, вернулся в парк в виде модернизированной Иволги мини-МЦД. Кроме того, для гостей парка открылись спортивные и детские площадки, а также мини-сцена.

Отметим, что в парке также создаются несколько зон отдыха, устанавливаются скамейки и урны, а также внедряется современная система уличного освещения и видеонаблюдения. Зимой будет доступен каток для посетителей и жителей Подмосковья.

Представители Министерства благоустройства отметили, что все работы выполняются с учетом сохранения существующих зеленых насаждений в парке. Завершение полной реконструкции парка планируется к концу лета.

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Благоустройство Лобня Парки
15 июля 2024, 19:19
Реконструкцию хирургического корпуса начали в больнице Подольска
Главгосстройнадзор МО
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Уведомление о начале реконструкции реанимационного отделения и актового зала в хирургическом корпусе № 2 Подольской областной клинической больницы поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Площадь трехэтажного корпуса составляет более двух тысяч квадратных метров.

Планируется провести работы в два этапа, завершив всю реконструкцию в течение года. На первом будет создано отделение реанимации на 15 койко-мест. В нем оборудуют палаты интенсивной терапии и реанимации на три и четыре койки, а также противошоковая палата и палата с возможностью изоляции.

В рамках второго этапа планируется создание конференц-зала, вмещающего 140 мест для проведения телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Московской области и с федеральными научными центрами.

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Подольск Здравоохранение Больницы

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