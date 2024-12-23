Свыше 25 объектов водоснабжения модернизировали в Подмосковье с января

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, модернизацию провели по программе «Чистая вода». Благодаря ей качество жизни улучшилось более чем для 110 тысяч человек, в том числе из сел и деревень.

«Помимо уже построенных и модернизированных 26 объектов водоснабжения, четыре находятся в стадии завершения. До конца отчетного периода перейдем в режим пуско-наладочных работ в городских округах Дмитровский, Кашира, Ленинский, Люберцы», - сказал глава министерства Антон Велиховский.

Программу реализуют в Подмосковье уже 10 лет. За это время построили и отремонтировали свыше 538 объектов, а доступ к качественной воде получили свыше 2,5 миллиона человек.

В 2025 году специалисты продолжат работы. В планах - модернизировать и возвести еще 176 объектов.

«Деятельность по обеспечению населения чистой питьевой водой продолжится нашим ведомством и в следующем году. Так в 2025 году мы планируем завершить работы по 88 объектам в таких округах, как Воскресенск, Зарайск, Истра, Можайский и Павловский Посад. Одной из ключевых задач станет ремонт водопроводных сетей, что позволит минимизировать риски вторичного загрязнения воды», - добавил министр.

На объектах ЖКХ используют передовые технологии. Так, на водозаборных узлах обустраивают многоступенчатую систему фильтрации и обеззараживания.