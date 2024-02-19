Организаторы подготовили для участников не только качественные трассы в живописном лесу, но и теплый прием с полевой кухней и горячим чаем, что было особенно актуально в морозную погоду.

Особенностью этого года стало то, что многие участники, как взрослые, так и дети, впервые вышли на трассу «Ашитковской лыжни». Среди новичков были воспитанники тренера по лыжным гонкам Марины Воробьевой, которая не только привезла своих подопечных, но и сама приняла участие в забеге на дистанцию в 3,5 километра Традиционно на церемонии награждения были отмечены не только победители и призеры соревнований, но и участники, выделяющиеся особыми достижениями. Особое внимание было уделено династии Беляевых-Кузнецовых - семье из 10 человек, которая уже десятый год подряд принимает участие в «Ашитковской лыжне», став неизменным и ярким участником этих гонок.

Представители администрации и совета депутатов городского округа Воскресенск поздравили всех участников и победителей, подчеркнув значимость мероприятия для развития спорта и здорового образа жизни среди жителей региона. «Ашитковская лыжня» продолжает оставаться одним из самых ожидаемых и любимых спортивных событий Подмосковья, объединяя вокруг себя любителей зимнего спорта всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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