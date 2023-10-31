Свыше 23 тысяч знаков отличия ГТО выдали в Подмосковье с начала года

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, комплекс ГТО пользуется большой популярностью у жителей. В этом году знаки отличия получили более 23 тысяч человек, в прошлом их было около 13,5 тысячи.

«У нас в регионе работает 68 центров, где можно сдать нормативы ГТО. Напомню, что для абитуриентов он дает дополнительные баллы при поступлении в колледж или вуз», - сказала она.

Больше всего знаков отличия на сегодняшний день получили жители Химок - 2,6 тысячи, Красногорска - 2,5 тысячи и Раменского - 2,2 тысячи.

Получить знаки ГТО можно в 68 центрах тестирования. Ознакомиться со списком адресов можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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