Свыше 203 километров линий электропередачи построили по инвестиционной программе в Подмосковье с января

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в Раменском построили 42,8 километра линий, в Богородском округе - 14,5 километра, в Красногорске - 11,03 километра.

Всего с начала года «Мособлэнерго» построило 112 электрических подстанций, а также ввело в эксплуатацию 142,7 МВА дополнительной мощности.

«Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей - жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей», - сказал глава ведомства Александр Самарин.

Работы по инвестиционной программе завершат к концу 2023 года.

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