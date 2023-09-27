Свыше 200 водителей устроились на работу в «Мострансавто» по программе «Приведи друга» в этом году

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По акции «Приведи друга» на работу в компанию устроились 202 водителя. Сотрудники, рекомендовавшие товарищей, получат по 10 тысяч рублей после того, как новые шоферы пройдут испытательный срок.

Больше всего водителей привели в МАП № 8 города Химки (27 человек), МАП № 9 города Долгопрудный (22 человека) и МАП № 10 города Королев (20 человек). Набор водителей автобусов продолжается.

Сотрудники «Мострансавто» получают хороший соцпакет. Это бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья, увеличенный отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря и другие бонусы.

Актуальные вакансии размещены на сайте «Мострансавто». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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