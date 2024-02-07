07 февраля 2024, 15:17

Свыше 200 водителей автобусов пришли на работу в «Мострансавто» с начала года

"Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов для работы на регулярных маршрутах в Подмосковье. В прошлом году штат перевозчика пополнили 3 299 шоферов, в том числе 53 женщины. В январе трудоустроились еще 200 человек.

С начала 2024 года на работу в «Мострансавто» пришли более 200 водителей, включая восемь женщин. Компания продолжает поиск сотрудников.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: это бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья. Увеличенный отпуск до 42 календарных дней, форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря, премии - все это также доступно шоферам компании.

Актуальные вакансии можно посмотреть на официальном сайте «Мострансавто». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Компания приглашает на работу водителей с открытой категорией D.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители
07 февраля 2024, 14:54
Уборку снега в деревне Фенино под Балашихой сделают централизованной после обращений жителей
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После жалоб местных жителей на некачественную уборку снега три зоны очистки в деревне Фенино под Балашихой объединят в одну. Как оказалось, коммунальщики не могли разобраться, где муниципальная зона, а где региональная.

Начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун на встрече с жителями заявил, что после объединения трех зон в одну, снег будут чистить своевременно на всех улицах.

Жительница Фенино Галина Полозова предложила пустить по улице один трактор, который бы расчищал все улицы и отметила, что деревня небольшая и много времени уборка не займет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Снегопад
07 февраля 2024, 14:47
Александра Селифонова из Королева стала чемпионкой Европы по русским шахматам
Сергей Грищенко
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Спортсменка из Королева Александра Селифонова стала чемпионкой Европы по русским шахматам (таврелям). Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Девушка рассказала, что участвует в турнире уже третий раз, но раньше выше пятой строчки в рейтинге не поднималась. На этот раз удалось превзойти себя.

«Были две волнительные партии. В одной ошиблась и должна была проиграть, но сопернице не хватило времени найти точное решение, в итоге ничья. Во второй партии соперница применила новинку, я не смогла за доской разобраться и проиграла. Думала, что догнать лидеров уже не получится, но соперники тоже ошибались и у меня появился шанс. Выиграла все оставшиеся партии», - делится впечатлениями шахматистка.

Таврели - молодой вид спорта в России, напоминающий шахматы. Главным отличием является возможность построения башен из собственных фигур. Вся башня может перемещаться целиком или частями и ходит по правилам хода верхней фигуры. Фигуры соперника при взятии не убираются с доски, а ставятся сверху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Европа Королев
07 февраля 2024, 14:36
Стало известно о состоянии 5-летней девочки с отрубленным коляской пальцем в Подмосковье
Unsplash
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Пятилетнюю девочку с перерубленным коляской пальцем выписали из Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Врач Александр Григорьев рассказал, что удалось сделать для ребенка.

Специалисты МОДКТОБ провели ревизию раны и артропластику - это хирургическая процедура, необходимая для восстановления функции сустава. Сделали пластику сухожилия разгибателя и восстановили сосуды.

«Такая травма крайне тяжелая и сопряжена с длительным реабилитационным периодом. Конечный результат операции и объем восстановления будет виден нескоро, поэтому пока все зависит от организма ребенка и его способности к восстановлению. К счастью, детский организм имеет неисчерпаемые возможности и способен к регенерации», - говорит главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

Пятилетняя девочка поступила в больницу с сильной травмой - ногтевая фаланга висела только на коже. ЧП случилось в Одинцовском городском округе, в поселке ВНИИССОК. Алиса попыталась помочь вытащить коляску младшей сестры из снега, но в этот момент люлька внезапно сложилась и упала на колеса всем своим весом, перерубив палец державшего ее ребенка.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Минздрав Врачи
07 февраля 2024, 14:34
Учитель Александра Капелюха из Одинцова победила на областном конкурсе «Педагогический дебют»
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Учитель начальных классов Одинцовской СОШ № 3 Александра Капелюха победила в региональном конкурсе «Педагогический дебют». Она представила на суд жюри презентацию своей программы урока на базе платформы «Моя школа».

По словам победительницы конкурса, задания были очень интересными, а опыт, которыми делились другие участники - бесценен.

«Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы, рассказала об использовании в работе платформы „Моя школа“. Во втором испытании я проводила урок „Литературного чтения“ по сказке „Гуси-лебеди“, и заключительный этап - это публичное выступление, для меня это было самое захватывающее», - рассказала Капелюха.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Одинцовской школы № 3, под чьим руководством работает молодой учитель, призналась, что гордится своей коллегой, и отметила, что для молодого педагога участие в подобных конкурсах - это отличный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Учителя

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