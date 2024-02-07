Свыше 200 водителей автобусов пришли на работу в «Мострансавто» с начала года

С начала 2024 года на работу в «Мострансавто» пришли более 200 водителей, включая восемь женщин. Компания продолжает поиск сотрудников.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: это бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья. Увеличенный отпуск до 42 календарных дней, форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря, премии - все это также доступно шоферам компании.

Актуальные вакансии можно посмотреть на официальном сайте «Мострансавто». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Компания приглашает на работу водителей с открытой категорией D.

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