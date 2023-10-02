Свыше 200 учащихся подмосковных ДШИ станут участниками нацпроекта в этом году

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«Эти программы - продолжение проекта „Моя Россия“, который Министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа», - уточнили в ведомстве.

Ребята из четырех школ искусств проедут по маршруту «Серебряное ожерелье России» и посетят Великий Новгород и Пскова. Юные художники из Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике «Кижи» в Карелии.

До конца года школьники поучаствуют в экскурсиях по маршруту «Императорского маршрута», отправятся в Екатеринбург и Пермь, а также в Санкт-Петербург в рамках маршрута «Петербург Пушкина».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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