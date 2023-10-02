Свыше 200 учащихся подмосковных ДШИ станут участниками нацпроекта в этом году
В сентябре свыше 70 воспитанников детских школ искусств Московской области приняли участие в культурно-просветительских программах в рамках нацпроекта «Культура». Всего в этом году к нему присоединятся более 200 учащихся, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
«Эти программы - продолжение проекта „Моя Россия“, который Министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа», - уточнили в ведомстве.
Ребята из четырех школ искусств проедут по маршруту «Серебряное ожерелье России» и посетят Великий Новгород и Пскова. Юные художники из Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике «Кижи» в Карелии.
До конца года школьники поучаствуют в экскурсиях по маршруту «Императорского маршрута», отправятся в Екатеринбург и Пермь, а также в Санкт-Петербург в рамках маршрута «Петербург Пушкина».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».