Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта за год
Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году. Обследование проводят бесплатно на приеме у стоматолога.
Диагностику новообразований полости рта проводят при помощи специального инструмента - люминесцентной лампы. Она подсвечивает любое отклонение от нормы, что позволяет выявить патологию и заподозрить онкологическое заболевание.
По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, процедура абсолютно безболезненна.
«Всего в прошлом году такую диагностику прошли более 218,6 тысячи человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Все они были направлены на консультацию к врачу-онкологу», - сказал он.
Диагностику проводят бесплатно на приеме у стоматолога.