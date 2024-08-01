Свыше 200 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в августе

Игровая программа для детей прошла в День Нептуна в центре культурного развития «Гармония» в Раменском. Для ребят организовали водные игры и хороводы.

Неофициальный праздник День Нептуна отмечают в России 28 июля. В этот день сотрудники культурного центра в поселке Дубовая Роща подготовили анимационную программу. Ребятам предложили найти клад царя Нептуна, а также отправиться в путешествие с помощью игр.

Центр культурного развития «Гармония» открылся год назад благодаря государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас в нем работают более 15 клубов и кружков для детей и взрослых.

До конца летних каникул в центре пройдут еще несколько мероприятий. К примеру, в августе развлекательные программы проведут в День рождения Чебурашки и День российского флага.

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