01 августа 2024, 16:19

Свыше 200 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в августе

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сезон фермерских ярмарок продолжается на территории Московской области. Жители и гости региона могут насладиться большим выбором свежих и качественных продуктов. До конца августа в различных городских округах региона запланировано проведение 200 ярмарок.

На этих мероприятиях представят широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, мясные деликатесы, а также сладости и сувениры ручной работы. Особое внимание уделяют продукции, произведенной непосредственно в Подмосковье.

Посетители ярмарок смогут приобрести продукты напрямую от производителей, что позволит им узнать больше о происхождении товаров и условиях их выращивания. Даты проведения ярмарок, время работы и местоположение можно найти на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия в разделе « Документы ».

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Сельское хозяйство Продукты Ярмарки
01 августа 2024, 17:14
День Нептуна отметили в центре культурного развития «Гармония» в Раменском
Раменский медиацентр
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Игровая программа для детей прошла в День Нептуна в центре культурного развития «Гармония» в Раменском. Для ребят организовали водные игры и хороводы.

Неофициальный праздник День Нептуна отмечают в России 28 июля. В этот день сотрудники культурного центра в поселке Дубовая Роща подготовили анимационную программу. Ребятам предложили найти клад царя Нептуна, а также отправиться в путешествие с помощью игр.

Центр культурного развития «Гармония» открылся год назад благодаря государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас в нем работают более 15 клубов и кружков для детей и взрослых.

До конца летних каникул в центре пройдут еще несколько мероприятий. К примеру, в августе развлекательные программы проведут в День рождения Чебурашки и День российского флага.

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Праздники Дети Раменское
01 августа 2024, 17:06
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с представителями РЖД
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с представителями компании «Российские железные дороги». В рамках встречи провели обход объектов, начавшийся с котельной, находящейся на балансе РЖД, которая обслуживает 11 домов в микрорайоне Депо.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале , что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону заменили четыре насоса и отремонтировали трубу ввода холодного водоснабжения. Кроме того, котельную подключат к системе передачи данных.

После этого глава города встретилась с представителями Лобненской дистанции электроснабжения, где обсудили недавнее отключение электроэнергии на канализационной насосной станции, обслуживающей дома № 2А и № 4 по улице Деповская.

«Проблему удалось быстро решить, но для предотвращения подобных ситуаций на следующей неделе организуем выездную встречу с представителями дистанции электроснабжения и водоканала», - добавила Анна Кротова.

Эти меры направлены на обеспечение надежного функционирования коммунальных услуг в преддверии холодного времени года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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ЖКХ Лобня
01 августа 2024, 17:01
Более 10 дорог отремонтируют в Одинцовском округе в 2024 году
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Ремонтные работы пройдут на 13 автомобильных трассах в Одинцовском округе. Всего восстановят более 132 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

«К настоящему времени полностью завершены и приняты четыре объекта: в Одинцове, Горловке, Марьине и Салькове. На стадии приемки находятся отремонтированные участки Можайского шоссе в Одинцове, улицы Пролетарской и Калинина в территориально управлении Звенигород, дороги в Чигасове и Подушкине», - рассказал директор муниципального казенного учреждения «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Сейчас продолжается ремонт Нахабинского шоссе в Звенигороде. Здесь окончание работ задерживается. Одна из подрядных организаций не успевает вовремя подготовить тротуары и примыкающие выезды. Поэтому подрядчик не может начать асфальтировать основной ход шоссе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил начать претенциозную работу.

«Мы никого не ждем, сроки сорваны. Несмотря ни на какие задержки, до 1 сентября ремонт всех дорог общего пользования местного значения в Одинцовском округе должен быть завершен», - подчеркнул Иванов.

Качество ремонта Нахабинского шоссе после окончания работ глава проверит лично.

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Одинцово Дороги Ремонтные работы
01 августа 2024, 16:57
Новые ультразвуковые мойки появились в больнице Солнечногорска
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В операционном блоке Солнечногорской больницы появились две новые ультразвуковые мойки. Емкости объемом 17 литров предназначены для обработки инструментов после операции.

Новое оборудование значительно облегчит ежедневную работу и сэкономит время медсестер, поскольку раньше только на мытье инструментов после одной операции уходило около 30 минут.

На сегодняшний день такие мойки установлены в трех операционных.

«Обработка проводится благодаря ультразвуку, который выбивает частицы загрязнений из инструментов. После обработки в мойке инструменты высушиваются и отправляются в стерилизационные шкафы», - рассказала старшая медицинская сестра операционного блока Солнечногорской больницы Лариса Шумская.

Ультразвуковые мойки закупили по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

До конца года в операционный блок ожидается поставка еще и эндоскопических стоек.

Всего в 2024 году при поддержке регионального правительства в Солнечногорскую больницу и ее подразделения планируют закупить более 100 единиц современной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе за год обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Солнечногорск Медицина

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