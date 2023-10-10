Свыше 200 спортсменов приняли участие в турнире по армрестлингу в Реутове

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По итогам соревнований Татьяна Осипова дважды заняла 1-е место, Давид Саргсян - 1-е и 2-е места, Иван Волобуев - 1-е место. В командном зачете хозяевам соревнований досталось почетное 3-е место.

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Открытый турнир объединил спортсменов из Москвы, Московской области, Чувашской республики, Дагестана, Ставрополя, Белгорода, Ростова-на-Дону и других городов России. Участниками состязаний стали юноши до 16 лет, юниоры до 18 лет и взрослые.

Реутов представляла команда школы № 2 под руководством педагога дополнительного образования, мастера спорта России Татьяны Осиповой и старшего тренера, мастера спорта России Сергея Морозова.

«Очень приятно, что наш спорт привлекает молодежь, которая вливается в наше движение и ведет здоровый образ жизни», - отметила Татьяна Осипова.

Она добавила, что каждый спортсмен проходил взвешивание и выступал в своей весовой категории. Борьба проходила на обе руки.