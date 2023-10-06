Свыше 200 спортсменов приняли участие в чемпионате по бодибилдингу и фитнесу в Реутове
Открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу прошел в Реутове. Участие в нем приняли 200 спортсменов из 15 регионов страны. Лучшие из них выступят на областных соревнованиях и на чемпионате России.
Любительский чемпионат провели по официальным правилам Федерации бодибилдинга России. Судьи из разных регионов страны оценили выступления согласно требованиям 25-ти категорий, включая бодибилдинг и его разновидности - пляжный, классический, атлетический. А еще бодифитнес, велнес, фитнес-бикини и фитнес-модель.
«Данный турнир проводится при поддержке администрации городского округа Реутов и Федерации бодибилдинга и фитнеса Московской области», - рассказал президент Федерации силовых видов спорта Московской области Дмитрий Грибов.
Лидером в командном зачете стала Московская область. На втором месте - Москва, замыкает тройку победителей Калужская область.
Победители по 20 категориям в личном зачете получили денежный приз - 200 тысяч рублей. Призерам вручили кубки, медали, сертификаты на покупку спортивной одежды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».