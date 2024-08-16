Свыше 200 спортсменов примут участие в чемпионате по гребле в Сергиевом Посад

Соревнования начались с внеконкурсной программы, на которой зрители впервые увидели новую динамичную категорию «спринт-гонка». В этой дисциплине среди каноэ-одиночек победу одержал Игорь Михайлов, представляющий Подмосковье.

«Этот старт это что-то новое и интересное в нашем виде спорта», - отметил спортсмен.

По его словам, новая программа гребного слалома существенно отличается от классического слалома, но дает интересный опыт. Он также подчеркнул, что класс, хотя и молодой, очень динамичен и продолжает развиваться на международной арене.

В программе чемпионата предусмотрены индивидуальные и командные гонки в байдарке-одиночке и каноэ-одиночке для мужчин и женщин. Также пройдут соревнования в каноэ-двойках для смешанных пар и мужчин, а также каяк-кросс.

На титул чемпиона России будут претендовать более 200 спортсменов из 20 регионов страны. В внеконкурсной программе примут участие атлеты из Белоруссии и Узбекистана.

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