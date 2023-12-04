Свыше 200 сбоев на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, из 262 сбоев 18 касались подачи холодной и 36 - горячей воды. Еще 58 были связаны с отоплением и 149 - с электричеством. При этом 260 неполадок устранили, ее две остаются на контроле.

Кроме того, МОС АВС провела 30 мероприятий по антитеррору.

Всего с начала года специалисты выполнили 6,3 тысячи выездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах. Это сделает работу коммунальных служб более эффективной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».