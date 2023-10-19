Свыше 200 предпринимателей из Подмосковья получили субсидию на модернизацию производства с начала года

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприниматели получили субсидии по региональной программе.

«На сегодняшний день 226 субъектов МСП, признанных победителями конкурсного отбора по региональной программе поддержки «Модернизация», получили субсидию в рамках возмещения затрат на приобретение оборудования, в том числе в лизинг», - сказала она.

По условиям программы бизнес может использовать субсидию для компенсации до 50% затрат на модернизацию производства, но не более пяти миллионов рублей. В этом году сумма выделенных на эти цели средств увеличилась с 590 до 634 миллионов рублей.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинтво из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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