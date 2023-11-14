Свыше 200 подъездов отремонтируют в Коломне до конца года

В подъездах коломенских домов красят стены, меняют окна, почтовые ящики, обновляют пандусы, ступени и козырьки. Светильники меняют на светодиодные с датчиками движения. Работы тщательно контролирует комиссия, в состав которой входят сами жители.

«Прежде чем включать в программу ремонта подъездов проводится собрание, на котором определяется материал, который необходим для ремонта, цвет, в который будут окрашены стены, ну, соответственно и другие нюансы», - рассказал главный инженер Департамента городского хозяйства Геннадий Лаптев.

За шесть лет ремонт провели более чем в двух тысячах подъездов Коломны. На эти уели выделили около 900 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».