Свыше 200 новых аппаратов для диагностики и лечения передали больнице в Пушкино с начала года
Пушкинская больница имени профессора Розанова получила свыше 200 новых аппаратов для диагностики и лечения с начала года. Их общая сумма превысила 130 миллионов рублей.
Как рассказал главврач больницы Владимир Мануйлов, учреждение получило новые аппараты УЗИ, КТ и многое другое. Их распределили по подразделениям и уже используют в работе.
«В числе самых значимых приобретений - системы ультразвуковой и эндоскопической визуализации, передвижные ультразвуковые аппараты для исследований сердца и сосудов, автоматические пневмотонометры, аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности, электроэнцефалографы, стоматологические установки и многое другое», - сказал он.
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