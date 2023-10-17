Свыше 200 новых аппаратов для диагностики и лечения передали больнице в Пушкино с начала года

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Как рассказал главврач больницы Владимир Мануйлов, учреждение получило новые аппараты УЗИ, КТ и многое другое. Их распределили по подразделениям и уже используют в работе.

«В числе самых значимых приобретений - системы ультразвуковой и эндоскопической визуализации, передвижные ультразвуковые аппараты для исследований сердца и сосудов, автоматические пневмотонометры, аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности, электроэнцефалографы, стоматологические установки и многое другое», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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