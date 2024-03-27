Свыше 200 нарушений в содержании контейнерных площадок устранили в Подмосковье с начала марта

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, в марте коммунальщики убрали 248 площадок. Так, в Одинцове работы провели на улицах Бирюзова, Баковская, Кутузовская и других.

В ведомстве добавили, что в апреле также проведут масштабные работы по уборке в рамках месяца чистоты и благоустройства. На контейнерных площадках проведут уборку, а ограждения и баки промоют.

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