Свыше 200 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за год

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, всего за год на кадастр поставили 215 домов на 70,8 тысячи квартир. В ведомстве отметили, что высоких темпов строительства удалось добиться благодаря активной работе с региональным правительством.

Для быстрой постановки на кадастровый учет сроки процедуры сократили для значимых объектов недвижимости, в том числе для социальных объектов.

Кроме того, в Подмосковье снизилось количество решений о приостановлении по учетно-регистрационным действиям, благодаря чему важные постройки быстрее вводят в эксплуатацию.

В прошлом году в регионе также поставили на учет 123 социальных объекта. Это 57 школ, 45 детских садов и 21 медучреждение.

«Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры и имеет важное значение для улучшения качества жизни граждан в регионе. В 2025 году ведомство продолжит совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работать над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков оказания государственных услуг в интересах заявителей», - отметила заместитель руководителя Росреестра по Московской области Дарья Проникова.