06 февраля 2025, 10:54

Свыше 200 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за год

Росреестр Подмосковья
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Свыше 200 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в 2024 году. Это около пяти миллионов квадратных метров жилья.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, всего за год на кадастр поставили 215 домов на 70,8 тысячи квартир. В ведомстве отметили, что высоких темпов строительства удалось добиться благодаря активной работе с региональным правительством.

Для быстрой постановки на кадастровый учет сроки процедуры сократили для значимых объектов недвижимости, в том числе для социальных объектов.

Кроме того, в Подмосковье снизилось количество решений о приостановлении по учетно-регистрационным действиям, благодаря чему важные постройки быстрее вводят в эксплуатацию.

В прошлом году в регионе также поставили на учет 123 социальных объекта. Это 57 школ, 45 детских садов и 21 медучреждение.

«Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры и имеет важное значение для улучшения качества жизни граждан в регионе. В 2025 году ведомство продолжит совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работать над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков оказания государственных услуг в интересах заявителей», - отметила заместитель руководителя Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Строительство
06 февраля 2025, 12:07
Новый клуб «Активного долголетия» открыли в Оболенске
Министерство социального развития Подмосковья
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Клуб проекта «Активное долголетие» открыли в Оболенске Серпуховского округа. Он станет местом встречи для более чем 100 пенсионеров из ближайших поселков и деревень, отметили в Минсоцразвития Подмосковья.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» направлен на поддержку старшего поколения. Пенсионеры осваивают новые увлечения, путешествуют, занимаются спортом, общаются и выступают.

«Сегодня „Активное долголетие“ насчитывает 400 тысяч участников, 68 клубов по всему региону, свыше 30 направлений для творчества и спорта, а также более 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий. С каждым годом наш проект становится все более популярным у жителей», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Участникам нового отделения в Оболенске доступны занятия творчеством и пением, курсы по компьютерной грамотности, скандинавская ходьба, литературное мастерство, изучение истории и искусства, программы по красоте и здоровью, посещение бассейна, йога, физкультура и другие активности. В церемонии открытия клуба принял участие депутат Государственной думы Александр Коган

Пенсионеры Активное долголетие
06 февраля 2025, 12:06
Краснокнижный весенний гриб обнаружили в Дмитровском округе
Минэкологии МО
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В Дмитровском городском округе обнаружили краснокнижний гриб — саркосому шаровидную. В Минэкологии Подмосковья сообщили, что он вырос на два месяца раньше положенного, но выглядит вполне здоровым.

Саркосома шаровидная внесена в Красные книги России и Московской области как сокращающийся в численности вид. Он встречается не только в европейской части страны, но и в Сибири.

В Подмосковье этот гриб ранее замечали в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах. Он растет в старых хвойных и смешанных лесах на почве и подстилке. Обычно его замечают в апреле или мае. Саркосома шаровидная несъедобна, несмотря на то, что в народе ее считают лечебной.

Жителям Подмосковья напомнили, что за сбор краснокнижных видов грозит административный штраф.

Природа Грибы
06 февраля 2025, 12:04
«Чтобы полноценно жить, нужна отдушина». Потерявший ноги житель Раменского стал мастером по дереву
Телеканал 360
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Столяр со стажем Николай Созданов утверждает, что из любого куска дерева можно сделать шедевр. Заниматься таким ремеслом он начал вовсе не случайно.

10 лет назад. Николай по дороге на работу попал в ДТП, которое кардинально поменяло его жизнь. Мужчина лишился обеих ног. Был долгий период восстановления, около года заживали раны. Упасть духом Созданову не позволил характер и поддержка родных. Неравнодушные люди помогли с приобретением станков. Год ушел на освоение новой специальности. И вот полицейский и бизнесмен в прошлом стал мастером по дереву Николай Владимирович трудится в небольшой мастерской своего загородного подмосковного дома. В свое время под «столярку» переоборудовал гараж. Электрический лобзик, шлифовальный станок, струбцины и резцы - главные инструменты мастера. Он работает практически с любым материалом: красное дерево, карагач, дуб, ясень, береза. Среди всего изобилия есть и фруктовые деревья - груша, вишня, яблоня и слива. «Однажды сделал эксклюзивную полку из огромной ветки», - вспоминает Николай Созданов.

Заказы Николай принимает отовсюду. В столярке каждый день шумно, но родные к этому привыкли. Сейчас дочь Мария готовится к очередной ярмарке. Интерес к работам мастера большой, ведь каждая вещь, будь то солонка или журнальный столик, уникальна.

Мария уверена, что именно работа с деревом стала спасением для отца. Конечно, времена бывают разные, порой и здоровье подводит, но Николай Созданов находит в себе силы и отправляется в любимую мастерскую. Восторженные и сердечные отзывы людей, приобретающих деревянную посуду, воодушевляют мастера, придают сил трудиться и жить дальше, несмотря ни на что.

Инвалиды Раменское
06 февраля 2025, 11:49
Демонтажные работы завершили в Москворецкой гимназии Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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На данный момент на объекте трудятся 26 строителей. Сейчас они занимаются установкой нового кровельного покрытия и созданием металлического каркаса, который будет использоваться для обшивки стен здания и перегородок внутренних помещений.

К началу нового учебного года планируется провести масштабное обновление. Это включает в себя не только модернизацию входных групп, окон и дверей, но и полную замену инженерных систем и сантехнического оборудования.

Кроме того, в гимназии будет проведена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Также предусмотрена закупка новой мебели и специализированного учебного оборудования.

«Кроме того, в этом году капитальный ремонт проводим в двух детских садах - это „Колосок“ в Федино и „Незабудка“ в Белоозерском. За ходом ремонта слежу лично. Важно, чтобы у детей были лучшие условия для самореализации», - сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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