Свыше 200 межнациональных браков заключили в Подольске с января

В Минсоцразвития отметили, что в этом году среди новобрачных было больше иностранных женихов, чем невест.

«При создании семьи, национальная принадлежность не играет роли, важны чисто человеческие качества. Основа прочных семейных уз - общность и схожесть интересов обеих сторон», - отметили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут зарегистрировать отношения не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Все доступные локации можно найти на тематическом свадебном портале. Там также доступны рекомендации профессионалов, тренды и идеи для организации торжества и другая полезная информация.